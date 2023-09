Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Sommerfest beim DRK und die Sonne strahlt am Samstag vom Feinsten. Bunte Wimpel, reges Treiben und freudige Gesichter: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Zeitz öffnet im Quartier am Rande der Stadt seine Türen. Im Neubau in der Henry-Dunant-Straße gibt es vier Wohneinheiten. Die Flure sind riesig und bieten Platz für Rollstuhlfahrer. In einem geräumigen Aufenthaltsbereich sitzen die Bewohner und plaudern mit den Gästen.