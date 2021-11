Riesiger Andrang am Impfbus des Burgenlandkreises auf dem Zeitzer Altmarkt

Zeitz/MZ - Riesenandrang herrschte am Montag am Impfbus des Burgenlandkreises auf dem Zeitzer Altmarkt. DRK-Rettungsdienstleiter Andreas Lange ging am Nachmittag davon aus, dass weit mehr als 200 Menschen im Bus gegen das Coronavirus geimpft wurden. Rekord! Dafür machten die DRK-Mitarbeiter Überstunden und ließen den Bus über die für 17 Uhr geplante Abfahrt hinaus stehen.

Kommende Woche ist der Impfbus auch wieder in Weißenfels und Hohenmölsen anzutreffen. Am Montag macht er von 9 bis 10 Uhr Halt am Landratsamt am Stadtpark in der Saalestadt. Auch am Dienstag ist er in Weißenfels und zwar von 11 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz. Auf dem Hohenmölsener Marktplatz können sich Impfwillige wiederum am Mittwoch von 11 bis 17 Uhr eine Spritze geben lassen. Foto: Torsten Gerbank