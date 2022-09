Richtfest in Großosida: Trotz Diebstahls im Plan

Grossosida/MZ - Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist mit dem Turbinenhaus jetzt der größte Teil eines neuen Wasserkraftwerks an der Weißen Elster bei Großosida fertiggestellt. „Wenn nichts mehr schief läuft, gehe ich davon aus, dass wir voraussichtlich im Oktober mit dem Testbetrieb starten können“, sagte der Projektinhaber Norbert Schlegel jetzt beim Richtfest. Schlegel, ein Geschäftsmann aus Ulm, der in Großosida in erneuerbare Energie investiert, sprach von kleineren Restarbeiten wie der Installation der Elektronik und verschiedenen Aggregaten, die noch zu erledigen seien.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.