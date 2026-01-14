Die Sekundarschule Reuden öffnet ihre Türen, gibt damit Eltern und Schülern Argumente für ihre Entscheidung über die Schullaufbahn. Was es zu entdecken gibt.

Reudener Lehrer wollen Neugier auf Naturwissenschaft wecken und zeigen Biologie aus der Regentonne

Die Sekundarschule Reuden lud am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Physiklehrerin Karina Pertermann zeigt wie ein Pendel funktioniert. Viertklässlerin Jolina, ihre kleine Schwester Milla und Mutter Aline Eichhorn schauen interessiert zu.

Reuden/MZ. - Was ist los in der Regentonne? Dieser Frage konnten Besucher zum Tag der offenen Tür der Sekundarschule Elsteraue in Reuden am Samstag nachgehen. Dazu lud Bio-Lehrerin Juliane Lutter zum Blick durch ein Mikroskop ein. „Mit etwas Glück kann man Amöben und Pantoffeltierchen sehen“, erklärt Juliane Lutter. „Ja ich sehe was“, freut sich Emil Mory. Er ist Schüler der 5. Klasse und gehört zu den Lotsen, die den Neuen das Schulhaus in Reuden zeigen. „Ich gehe gern in die Schule. Es gibt tolle Lehrer, schöne Räume und es ist eine große Schule“, sagt der Fünftklässler. Er wohnt in Reuden und hat keinen langen Schulweg.