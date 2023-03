Zeitz/MZ - Ein Rettungswagen ist am Donnerstagabend in Zeitz von Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug des Zeitzer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes am Wendischen Berg von der Fußgängerbrücke aus mit mehreren Eiern beworfen. Glücklicherweise, so Andreas Lange, Leiter Rettungsdienst beim DRK, seien seine Mitarbeiter bei dem Vorfall unverletzt geblieben. Allerdings müsse der Rettungswagen nun zunächst in die Reparatur. Die Besatzung, die am Donnerstagabend auf dem Weg zu einem Einsatz war, musste diesen abbrechen, das DRK habe daraufhin das Reservefahrzeug losgeschickt. Um was für einen Einsatz es sich gehandelt hat, konnte Lange nicht sagen. Für ihn reihe sich der Eierwurf in Attacken gegen Rettungskräfte ein, die aber bisher eher verbaler Art waren. „Dass unsere Einsatzkräfte mitunter angepöbelt werden, ist nicht neu“, so Lange gegenüber der MZ. Aber die Attacke am Donnerstagabend am Wendischen Berg habe eine neue Qualität.

