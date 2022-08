Wie die Mitglieder der Wasserwacht Naumburg im Osterfelder Naturbad trainieren und was die Retter sich davon auch erhoffen.

Ricardo Bier, ebenfalls Mitglied der Wasserwacht, ist in die Rolle des Geretteten geschlüpft.

Osterfeld/MZ - Ein Hilferuf ertönt durch das Osterfelder Naturbad, und schon springen Franz-Felix Altner und Tobias Gröver in die 20 Grad kühlen Fluten. Die beiden jungen Männer schwimmen was das Zeug hält, um den untergehenden Badegast zu erreichen. Mit geübten Griffen packen sie den in Wassernot geratenen und bringen ihn ans Ufer und auf den Holzsteg des Osterfelder Bades.