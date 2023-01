Geldbörse gestohlen - Diebe schlagen im Supermarkt zu

Zeitz/MZ - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in Zeitz eine Rentnerin bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin in der Käthe-Niederkirchner-Straße in einem Discounter unterwegs und hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass ihr das Portemonnaie samt EC-Karte, Dokumenten und Schlüssel gestohlen worden war.