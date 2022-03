Rentner in Zeitz fällt nicht auf Betrüger herein

Zeitz/MZ - Nach wiederholten Anrufen bei Bewohnern des Burgenlandkreises warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon. Nach Revierangaben war ein Rentner aus Zeitz am Mittwoch von zwei unbekannten Männern, die sich als Rechtsanwalt bzw. Polizist ausgaben, angerufen worden. Sie gaben vor, dass der Sohn des Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, müsse er eine Kaution zahlen. Das Geld dafür solle der Rentner von der Bank holen. Zu einer Geldübergabe sei es aber nicht gekommen. Auch am Donnerstag haben laut Revier mehrere Bürger aus dem Burgenlandkreis Anrufe von Betrügern erhalten, die unter anderem falsche Gewinnversprechen machten. Die Angerufenen erkannten die Masche und legten auf. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang, niemals Bargeld an Fremde zu übergeben.