In Zeitz steigt ein Rentner wieder in den Bagger

Zeitz/MZ - Es ist heiß, sehr heiß und Klaus Seifert sitzt fast jeden Tag im Bagger. „Ich arbeite von früh 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, egal bei welchem Wetter“, plaudert Klaus Seifert. Schon etwa 120 Stunden lenkt der Senior auf dem schmalen Wegen in der Gartenanlage Zeitz-Hainichen den Bagger und zieht Stück für Stück neue Gräben. Er ist gelernter Elektriker und hat schon früher in seinem Arbeitsleben einen Bagger gefahren. Jetzt macht er es also im Ehrenamt. Denn in der Gartensparte wird gebaut. „Seit 50 Jahren habe ich meinen Garten in unserer Anlage, baue Bohnen, Erbsen und Tomaten an“, plaudert er munter weiter. Sein Kompagnon Detlef Trampenau ist mit dabei und sagt, wo er baggern soll, hebt große Steine heraus und gibt die Richtung an. Gemeinsam sind sie ein gutes Team.