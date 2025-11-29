Neuer Chef im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz René Voigtmann ist ab 1. Januar neuer Chef im Hyzet Klubhaus, was er geplant hat
René Voigtmann wartet mit dem Amtsantritt nicht bis zum Januar, sondern bietet schon in der Weihnachtszeit erste Veranstaltungen unter seiner Regie. Dazu verkehren wieder Busse ins Klubhaus.
Alttröglitz/MZ. - Die Jacke locker über der Schulter, den Kaffeebecher in der Hand: Lässig läuft René Voigtmann durch das Hyzet-Klubhaus. Ab 1. Januar ist der 46-Jährige der neue Chef im Haus und ist jetzt schon mehrfach in der Woche anzutreffen. Er ist 25 Jahre jünger als sein Vorgänger, startet mit neuen Ideen im Kopf und will neben dem Stammpublikum auch Angebote für die jüngere Generation schaffen, grundsätzlich aber alle Altersklassen ansprechen.