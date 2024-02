Am Montagabend besuchten Unternehmerinnen das Atelierhaus in Zeitz. Friedrich Hensen (links) studierte in Stuttgart, kam im Mai 2022 nach Zeitz und blieb. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Zeitzer Kunstvereins. Am Montag zeigte er eine Auswahl seiner Selbstporträts.

Foto: Yvette Meinhardt