Rendezvous im Schlosspark Moritzburg Zeitz: Führungen zu Kräutern und Wasser und im LoRa-Park

Motto ist in diesem Jahr: Gärten gestalten Klima. Was man dazu in Zeitz erfahren kann.

Zeitz/MZ/and - Der Schlosspark Moritzburg Zeitz beteiligt sich vom 3. bis 5. Juni als Teil der Gartenträume Sachsen-Anhalt an den Internationalen Tagen der Parks und Gärten. Das Rendezvous im Garten ist eine bundesweite Veranstaltung in gemeinsamer Initiative von Deutscher Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, dem französischen Kulturministerium, dem Institut français Deutschland und dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz. In Sachsen-Anhalt kommt Unterstützung vom Verein Gartenträume Historische-Parks in Sachsen-Anhalt.