Rekord-Spritpreise: Was Autofahrer in Zeitz sagen und wie Taxi-Unternehmer reagieren

Wer tanken will, muss tief in die Tasche greifen. Das trifft Pendler besonders hart. Vor allem für Unternehmen, die Auto- oder Busfahren müssen, sind es schwere Zeiten.

Zeitz/MZ - Die Anzeige beim Dieselpreis fällt an den Tankstellen nicht mehr unter 1,50 Euro. 1,78 Euro musste man in Zeitz in den letzten drei Tagen bereits pro Liter bezahlen. An den Autobahnen sind zwei Euro bereits überschritten. Manchem Autofahrer bleibt da die Luft weg