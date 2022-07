Reisende machen an Raststätte Osterfeld Pause mit Blitzer und Co

Technikschau und Erste-Hilfe-Tipps: Zum 22. Mal gab es an der A 9 bei Osterfeld einen Verkehrssicherheitstag. Wie ein sicherer Start in den Urlaub gelingt.

Zum 22. Mal fand am Samstag an der A9 bei Osterfeld ein Verkehrssicherheitstag statt. Auch modernste Geschwindigkeitsmesstechnik der Autobahnpolizei wie der Polyscan FM1 kam dabei zum Einsatz, konnte aber auch unter die Lupe genommen werden.

Osterfeld/MZ - Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen - auf der Tank- und Rastanlage Osterfeld der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin waren am Sonnabendvormittag jede Menge Hilfsfahrzeuge präsent. Autofahrer, die allerdings einen Notfall vermuteten, lagen falsch. Denn die Technik gehörte zum Programm des Verkehrssicherheitstages, der nach zwei Jahren coronabedingter Pause pünktlich kurz vor Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt unter der Regie des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Halle durchgeführt wurde.