Raus in die Natur: Was der Geschichtspfad am Stadtrand von Zeitz zu bieten hat

Zeitz/MZ - Wer von Zeitz schnell eine kleine Runde drehen möchte, vielleicht ohne ins Auto zu steigen, der ist im Fockendorfer Grund und der Gegend rund um dem Klosterberg des ehemaligen Klosters Posa gut aufgehoben. Von der Innenstadt aus erreicht man den Bereich über Schützenplatz und Bettelweg sehr schnell. geht man vom Schützenplatz aus in den Fockendorfer Grund spaziert man zwischen Gartenanlagen, also viel Grün, Bäumen und Blüten, vorbei an der Tennisanlage bis zum Treffpunkt der drei Wege. An dem befindet sich ein gepflegter Spielplatz, der im Sommer gern von Familien für eine Pause und sogar Picknick genutzt wird. Hier kann man sich entscheiden, wie es weitergeht.

