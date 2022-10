Raum für neue Ideen bietet ein Haus in der Zeitzer Innenstadt

Das Projektbüro „Stadt der Zukunft Zeitz“ gibt am Zuckerfest-Samstag einen Einblick in seine Arbeit. Wo die Einrichtung zu finden ist.

Das Projektbüro Stadt der Zukunft Zeitz stellt sich und seine Arbeit in den neuen Büros im Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt vor.

Zeitz/MZ - Am Zuckerfestwochenende öffnet das Projektbüro „Stadt der Zukunft Zeitz“ seine neuen Büroräume im Coworking-Space am Roßmarkt 13a für alle Interessenten. Was es mit dem „Gestalten im Auftrag der Stadt“ auf sich hat, kann man am Samstag, 8. Oktober, erfahren. „Um die Räume, die Arbeit des Projektbüros im Strukturwandel und die Mitarbeiter kennenzulernen, lädt die Stadt Zeitz alle Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag recht herzlich zu einem Besuch im Projektbüro ein“, betont Stadtsprecher Lars Werner.