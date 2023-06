Raum für Fantasie in der alten Nudelfabrik in Zeitz

Zeitz/MZ - Gesichter, Menschen, Natur und Fantasie: In der Zeitzer alten Nudelfabrik in der Neuen Werkstraße ist Samstagnachmittag eine Bilderausstellung eröffnet worden, wie es sie in der Stadt bisher noch nicht gegeben hat. 13 junge Künstlerinnen und Künstler aus sechs Ländern der Erde, darunter aus den USA, aus Pakistan und aus Deutschland, zeigen in einer Werkschau dort bis 24. Juni etwa 50 Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Schau trägt den Titel „Odd Retina“.