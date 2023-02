Überfall in Supermarkt in Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Die Polizei sucht drei mutmaßliche Räuber und bittet dabei Menschen aus Zeitz und Umgebung um Mithilfe. Dabei geht es darum, eine Tat aufzuklären, die sich am Abend des 3. Januar dieses Jahres in einem Einkaufsmarkt der Zeitzer Schützenstraße ereignet hat.

Laut Polizei waren damals kurz vor Ladenschluss drei maskierte Männer in ein Büro des Marktes eingedrungen. In dem Büro zählte zu diesem Zeitpunkt eine Kassiererin Einnahmen, die sich in einem Kassenfach befanden. Die Männer forderten laut Polizei Bargeld und griffen zu. Mit mehreren hundert Euro Beute sei ihnen die Flucht gelungen.

Mutmaßlicher Täter mit auffälliger Jacke (Foto: Polizei)

Mutmaßlicher Täter (Foto: Polizei)

Mutmaßlicher Täter (Foto: Polizei)

Zwar habe die Polizei nach ihrer Alarmierung intensiv ermittelt, aber bisher sei die Identität der Räuber nicht geklärt. Nun hofft die Polizei, dies mit Hilfe der Bevölkerung herauszufinden. Dazu stellt sie Täterfotos (siehe unten) zur Verfügung, die per Überwachungskamera entstanden sind. Die Kriminalisten fragen, wer Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Personen machen kann. Vielleicht, so die Hoffnung, erkennt auch jemand Kleidungsstücke wie die markante Jacke der Marke Nike in den Farben Weiß, Rot, Schwarz und Grau des einen vermutlichen Täters.Hinweise an die Polizei per Telefon 03443/28 22 93 oder per E-Mail an [email protected] Das Revierkommissariat der Polizei in Zeitz befindet sich am Schützenplatz,