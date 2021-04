Rat macht Inventur bei den Gemeindestraßen in Meineweh

Meineweh - In Meineweh hat man eine Art Inventur für Straßen gemacht. Denn der Rat der Gemeinde Meineweh hat auf seiner Sitzung am Dienstagabend ein sogenanntes Straßenbestandsverzeichnis beschlossen. Das liegt jetzt sechs Monate lang aus, kann eingesehen werden und Bürger können Hinweise geben, ob etwas nicht oder falsch erfasst wurde.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden von der Verwaltung sämtliche öffentlichen Straßen und Wege, die sich in gemeindlichem Eigentum befinden, zu einem solchen Verzeichnis zusammengefasst. Das Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt macht die Erstellung eines solchen Verzeichnisses erforderlich. Letztlich geht es nämlich dabei um Dinge wie, wer ist für den Unterhalt der Straße oder für deren Reinigung sowie den Winterdienst verantwortlich.

Straßenbestandsverzeichnis: 42 befestigte Gemeindestraßen in den neun Meineweher Ortsteilen eingeflossen

Deshalb ist bei der Erstellung des Bestandsverzeichnisses auch der tatsächliche Charakter der Straße gleich mit zu analysieren. Um eine Abgrenzung von Gemeindestraßen zu Straßen anderer Baulastträger wie etwa Landes-, Bundes- oder Kreisstraßen zu haben, sind die Ortsdurchfahrten speziell zu benennen. Eine Ortsdurchfahrt ist dabei der Teil der Gemeindestraße innerhalb der Ortslage, der der Erschließung der anliegenden Grundstücke dient.

Insgesamt sind 42 befestigte Gemeindestraßen in den neun Meineweher Ortsteilen in das Verzeichnis eingeflossen. Darunter in fünf Fällen Fußwege, die entlang von Bundes- und Kreisstraßen führen. Aufgeführt im Verzeichnis sind zudem Straßen, die im sogenannten ländlichen Wegebau eine fest Straßendecke bekommen haben. „Dieses Verzeichnis ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn sich an den Straßen etwas ändert, kann in dem Verzeichnis immer etwas verändert werden“, so Jens Dietl, Mitarbeiter im Ordnungsamt, der das Verzeichnis auf der Sitzung vorstellte. (mz/Iris Richter)