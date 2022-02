Raser fährt 85 Sachen zu schnell

Osterfeld/MZ - Mit Tempo 185 bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 ist am Montag ein Raser auf der Autobahn 9 nahe Osterfeld ertappt worden. Wie die Weißenfelser Autobahnpolizei mitteilte, war das der Höchstwert bei der Kontrolle am Valentinstag, an dem an dieser Messstelle 3.878 Fahrzeuge erfasst worden sind. Insgesamt haben die Autobahnpolizisten 421 Geschwindigkeitsverstöße registriert.