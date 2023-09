Loitzschütz/MZ - In Loitzschütz findet an diesem Wochenende das traditionelle Dreschfest mit Trabi-Rallye statt. Dabei gab es am Sonnabend bereits das Qualifying der 30. Trabi-Rallye. An diesem Sonntag hat am Vormittag das Warm-up der speziellen Rennfahrzeuge für die Finalrennen begonnen. Die Finalläufe übers Feld starten 12.30 Uhr. Um 17.30 ist die Siegerehrung geplant, 18.30 endet das Fest.