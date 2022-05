Rainer Helms über das spannende Projekt „Glasarche“

Die Glasarche ist das Kunst-Naturprojekt, das Zeitz am weitesten bekannt macht. Zurzeit befindet sie sich in Augsburg.

Zeitz/MZ - Die Glasarche ist wahrscheinlich das Kunst-Naturprojekt, das Zeitz am weitesten über die Stadtgrenzen hinaus bekannt macht. Seit fünf Jahren reist sie durch Deutschland und die angrenzenden Länder, um ihre Botschaft von der Zerbrechlichkeit der Natur und der nötigen Sorge, Hege und Pflege durch den Menschen zu verkünden. Das Jubiläumsjahr begann mit einem Aufenthalt in Wien, derzeit ankert das gläserne Boot in Augsburg. Angelika Andräs wollte vom Initiator des Projektes Rainer Helms wissen, was er im Jubiläumsjahr denkt.