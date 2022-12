Rahnestraße 13 in Zeitz ist jetzt ebenfalls Geschichte

Nachdem das Haus Nummer 14 in der Zeitzer Rahnestraße eingestürzt war und abgerissen wurde, folgte nun das marode Nachbarhaus. Warum das so lange dauerte.

Zeitz/MZ - Das einsturzgefährdete Haus Rahnestraße 13 in Zeitz ist am Donnerstag abgerissen worden. Ein statisches Gutachten, das die Stadt nach dem Einsturz und Abriss des Nachbarhauses Nummer 14 im September in Auftrag gegeben hatte, bestätigte statische Probleme.