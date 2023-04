Zeitz/MZ - Einen betrunkenen Radfahrer haben Polizisten am Abend des Ostermontags in Zeitz aus dem Verkehr gezogen. Wie das Revier in Weißenfels mitteilte, wurde der am Schützenplatz gestoppte Radfahrer auf seinen Atemalkoholgehalt getestet. Das Ergebnis: Der Radfahrer war mit sage und schreibe 3,02 Promille unterwegs. Die Polizei brachte den Mann ins Krankenhaus zur Blutentnahme.