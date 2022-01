In Zeitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Radlader gestohlen worden.

Zeitz/MZ - Einen Radlader sowie mehrere Werkzeuge erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in Zeitz. Nach Angaben der Polizei waren die Unbekannten in der Baenschstraße in einen Baucontainer eingebrochen, aus dem sie die Werkzeuge mitnahmen. Mitgenommen haben sie gleichzeitig den Radlader, der vor dem Container abgestellt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.