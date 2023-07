Bei einem Unfall in Zeitz ist am Montagvormittag ein Pkw mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Radler stürzt dadurch hin. Wie die Polizei den Hergang darstellt.

Radfahrer wird in Zeitz von Pkw erfasst und verletzt

In Zeitz ist ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt worden (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - Ein Radfahrer ist am Montagvormittag in Zeitz von einem Pkw erfasst worden und gestürzt. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis wurde der Mann dabei leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Wie es hieß, wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem Wagen am Kleefeldplatz links abbiegen und hatte dabei den Radfahrer im Gegenverkehr übersehen.