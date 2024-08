Der zweite Christopher Street Day im Burgenlandkreis hat am Samstag in Zeitz stattgefunden. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle.

Am Demonstrationszug des CSD durch Zeitzer Straßen, hier in der Altenburger Straße, nahmen am Samstag rund 700 Menschen teil.

Zeitz/MZ - Musik, Regenbogenfahnen, Transparente: Unter dem Motto „Zeit(z) für Veränderung: Queer im Revier“ hat am Samstag vor allem auf dem Altmarkt in Zeitz der zweite Christopher Street Day (CSD) im Burgenlandkreis stattgefunden. Allein an der zum Programm gehörenden Demonstration durch Zeitzer Straßen nahmen laut Veranstalter und Polizei rund 700 Menschen teil. Alles sei friedlich verlaufen, hieß es am Nachmittag nach dem Marsch, der unter anderem durch die Schützenstraße, durch einen Teil der Altenburger Straße und die Kalkstraße führte. Die Demonstration war von einem großen Polizeiaufgebot begleitet worden. Auf dem Roßmarkt hatte es eine Gegendemonstration gegeben.

Die LGBTQI+-Szene, nicht nur aus Zeitz und dem Burgenlandkreis, und unterstützt von Freunden und Sympathisanten, demonstrierte dabei für Gleichstellung und mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Zudem geht ihr es um die Förderung von Toleranz und Respekt.

Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme und Daisy Dollhaus eröffneten gemeinsam den CSD auf der Bühne auf dem Altmarkt. (Foto: Torsten Gerbank)

LGBTQI+ ist eine Abkürzung, die für verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten steht: lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersex und mehr. Zum Auftakt des CSD in Zeitz hatte unter anderem Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Zeitz und Schirmherr der Veranstaltung, das Wort ergriffen.

Jede Menge Publikum vor der Bühne beim CSD in Zeitz (Foto: Torsten Gerbank

Nach dem Umzug wurde der CSD auf dem Altmarkt fortgesetzt. Auf dem Altmarkt gab es nicht nur politische Reden, sondern auch Dragshows mit Daisy Dollhaus und Diane Liverpool sowie Poetry-Slam. Zudem gab es zahlreiche Informationsstände von Institutionen, Vereinen und Parteien. Im Stadtlabor in der Wendischen Straße war eine Ausstellung zu sehen, die sich mit queerem Leben im ländlichen Raum befasst. Die Wanderausstellung trägt den Titel „Solche Leute gibt’s hier nicht“. Sie kann zu den Öffnungszeiten des Stadtlabors in den nächsten Tagen auch weiterhin besucht werden.