Osterfeld/MZ - Nachttemperaturen im Minusbereich und auch am Tage zeigt das Thermometer derzeit selten zweistellige Werte. An Baden denkt da wohl kaum jemand. Und trotzdem: In dieser Woche startete das Osterfelder Naturbad in die neue Saison. Freilich noch nicht für Badegäste, sondern für fleißige Helfer rund um Bauhofmitarbeiter und Schwimmmeister Thomas Teuscher. Dick verpackt bereiten sie die Freizeiteinrichtung im Corseburger Weg der Kleinstadt für den Saisonstart Ende Mai vor.

