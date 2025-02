Pünktlicher Start in 26 Wahllokalen in Zeitz: Wie es am Wahltag läuft

Es wird ein langer Wahltag an diesem 23. Februar 2025. Auch in Zeitz, hier das Wahllokal am Altmarkt, und in den umliegenden Orten geben Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ab. Wahlhelfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Zeitz/MZ. - 7.45 Uhr: In den Wahllokalen in Zeitz herrscht bereits emsiges Gewusel. Die Wahlhelfer bereiten alles für einen reibungslosen Ablauf in den 26 Wahllokalen vor. Rund 22.000 wahlberechtigte Zeitzer können von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme in einem der 26 Wahllokale abgeben. Einem pünktlichen Start steht nichts im Wege. Und kurz vor Öffnung der Wahllokale sind sogar schon erste Wähler in der Stadt unterwegs.

Der erste Wähler kommt an den Lindenplatz in Zeitz

Ronny Lehmann ist der erste Wähler im Wahllokal des Wahlbezirks 3 im Haus am Lindenplatz der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz. Foto: Angelika Andräs

8 Uhr: Es ist eigentlich erst 7.57 Uhr, als der erste Wähler im Wahlbezirk 3 in Zeitz eintrifft. Er muss vor der Tür des Wahllokals im Haus am Lindenplatz der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz warten. Die Wahllokale öffnen erst um 8 Uhr, erst dann ist die Stimmabgabe möglich. Für Ronny Lehmann kein Problem. Warum er schon so früh wählen geht? Er zuckt mit den Schultern. „Ich hab Zeit, da passt es auch jetzt.“ Er ist meist einer der ersten, oft der erste Wähler. „Auf jeden Fall gehe ich immer wählen“, sagt er. Und das darf er dann auch punkt acht Uhr.

Es darf gewählt werden: Wahllokale in Zeitz sind offen

Die Zeitzer Wahllokale sind geöffnet, die ersten Wähler haben ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlvorstände haben alle Hände voll zu tun. Sie bereiteten bereits vor 8 Uhr alles vor. Foto: Angelika Andräs

9 Uhr: Seit einer Stunde läuft die Stimmabgabe in Zeitz. In der Innenstadt und in Zeitz-Ost sind stetig Menschen unterwegs, die ihre Stimme abgeben wollen. Für die Wahlvorstände, die aus ehrenamtlichen Helfern bestehen, bedeutet das konzentrierte Arbeit. Bereits vor Öffnung der Wahllokale mussten sie alles vorbereiten, dafür sorgen, dass es ausreichend Wahlkabinen gibt, die leere Wahlurne versiegeln und Stimmzettel bereitlegen. Bis acht Uhr meldete jeder Wahlvorstand an die Stadtwahleiterin, dass alles bereit zum Öffnen sei. Bis 18 Uhr darf jetzt gewählt werden.