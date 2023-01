16 Mädchen und Jungen stellen sich der Gesellenprüfung für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Was dabei in der Zeitzer Berufsschule verlangt wurde.

16 Lehrlinge stellten sich in der vergangenen Woche in der Zeitzer Berufsschule der praktischen Abschlussprüfung. Leonard Weise gibt sich bei seinem Gesellenstück besondere Mühe.

Zeitz/MZ - Aufregung herrschte in den Werkstätten der Zeitzer Berufsschule. 15 Jungen und ein Mädchen absolvierten in der vergangenen Woche ihre Gesellenprüfungen. Wenn alles glatt geht, haben sie damit ihre dreieinhalbjährige Ausbildung abgeschlossen. „An zwei Tage müssen die Schüler eine komplette Hausverteilung installieren, dazu gehören die Leitungen für Wasser und Abwasser, Gastherme und Heizung“, erklärt Lehrer Hans Torsten Bauer. Zufrieden schaut er in die Runde und was er sieht, sei gut.