Prozess um massiven Drogenhandel - der Ton vor Gericht wird rauer

Halle (Saale)/Zeitz - Am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle gegen zwei 45 und 50 Jahre alte Zeitzer, sowie einen 42-jährigen Kretzschauer wegen massiven Drogenhandels herrschte teilweise ein sehr rauer Ton. Dabei stritten sich der Verteidiger des Hauptangeklagten aus der Gemeinde Kretzschau und der Staatsanwalt teilweise lautstark. Der Vertreter der Anklage musste dabei seine Kollegin verteidigen, die an der Verhandlung nicht teilnehmen konnte. „Ich beantrage die Absetzung der Staatsanwältin, weil ihr Verhalten skandalös ist. Eine unerhörte Anmaßung, die sie sich da geleistet hat“, meinte der Verteidiger.