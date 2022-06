Prozess um Drogenhandel im großen Stil: Crystal Meth im Wald versteckt

Halle (Saale)/Zeitz/Kretzschau - Die 25 Kilogramm Crystal Meth, die in einer Tasche in einem Wald zwischen Gladitz und Luckenau versteckt wurden, sind nur einer von vielen Anklagepunkten, für die sich seit Mittwoch zwei Zeitzer und vor allem ein Kretzschauer im Prozess wegen massiven Drogenhandels vor dem Landgericht in Halle verantworten müssen. Während der 42-Jährige aus Kretzschau die Aussage am ersten Verhandlungstag verweigerte und ein 45-jähriger Zeitzer seine Unschuld beteuerte, sagte ein 50-jähriger Zeitzer umfassend aus und gestand alles, was ihm in der Anklageschrift vorgeworfen wird.

