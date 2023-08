Prozess am Amtsgericht Zeitz: „Da fehlte nur das SEK“

Zeitz/MZ - „Eigentlich ist er ein ganz friedlicher Mensch, aber wenn er Alkohol getrunken hat, ist er nicht wiederzuerkennen“, sagte eine 39-jährige Frau jetzt vor dem Amtsgericht aus. Damit belastete sie als Zeugin einen 31-jährigen Zeitzer, der am Ende der Verhandlung wegen Sachbeschädigung zu 1.050 Euro Geldstrafe verurteilt wurde. Für den Richter war es bewiesen, dass er vor rund einem Jahr in der Zeitzer Badstubenvorstadt zwei Autos mit einer Eisenkette und seinen Füßen so traktiert hatte, dass mindestens 500 Euro Sachschaden entstand.