Prozess am Amtsgericht

Zeitz/MZ - Spätestens als die Angeklagte vor dem Amtsgericht erzählte, was sie beruflich mache, fiel der Richter sichtbar vom Glauben ab. Kurz darauf verurteilte er die 29-jährige Zeitzerin wegen Betrugs in vier Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro.