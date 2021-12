Protest nicht nur auf Straßen in Zeitz

Die Spitze des Demonstrationszugs gegen die Coronapolitik am Montag in Zeitz, kurz nach dem Start der Demo auf dem Altmarkt.

Zeitz/MZ/ank - Der Protest von Gegnern der Coronapolitik am Montagabend in Zeitz ist nach Aussagen der Polizei ohne Probleme vonstatten gegangen. „Es verlief alles störungsfrei“, sagte am Dienstag Gesine Kerwien, Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis, aus Anfrage. Demnach hat es im Verlauf der Veranstaltungen auch nichts gegeben, was irgendwelche Ermittlungen der Polizei zur Folge habe. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle sind rund 700 Menschen durch Zeitzer Straßen - unter anderem durch die Innenstadt - gezogen. Start und Ziel war der Altmarkt. Bodo Pistor, Anmelder des Protests unter dem Motto „Mitdenken erlaubt - gemeinsam statt gespalten“, nennt als Teilnehmerzahl 1.200.

Im Burgenlandkreis fanden Montagabend nicht nur in Zeitz, sondern auch in Naumburg, Weißenfels und Teuchern Proteste gegen die Coronapolitik statt. In Naumburg beteiligten sich laut Polizei 1.400 Demonstranten.