Projektbüro Stadt der Zukunft Zeitz ist jetzt für die Bürger am Roßmarkt zu finden

Zeitz/MZ - Was machen die hier eigentlich? Das fragten sich einige neugierige Zeitzer, als das Projektbüro Stadt der Zukunft Zeitz an seinem neuen Standort im Co-Working-Space am Roßmarkt nach mehreren Monaten Bauarbeiten Anfang Oktober pünktlich zum Zuckerfest eröffnete und sich den Besuchern präsentierte.