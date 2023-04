Rettungsdienst über Ländergrenzen Probleme in Meuselwitz und Lucka: Fahren zu viele Rettungswagen aus Zeitz zu oft für Thüringen?

SPD- Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben sieht Lücken in der Abdeckung mit RTW bis hin zum Raum Osterfeld und Teuchern. Warum er sich an einen Minister in Thüringen wendet.