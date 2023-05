Erstes Picknick auf der Streuobstwiese kommt nicht bei allen Zeitzern gut an. Auch Stadträte haben damit Probleme. Welche anderen Vorschläge es gibt.

Pro und Contra Bürgerwiese: Auch Stadträte setzen sich für Biotop am alten Krankenhaus Zeitz ein

Grünflächen in Zeitz als Projekt

Zeitz/MZ - Das erste Bürgerpicknick auf der Streuobstwiese, der Apfelplantage an der Röntgenstraße/Semmelweisstraße in Zeitz, steht bevor. Und es findet bei weitem nicht die Zustimmung unter den Bürgern, die so ein neues Format vielleicht verdient hätte.