Prinzessin greift sich den Zeitzer Rathausschlüssel

Am 12. 11. um 11.11 Uhr übernahm der ZCV in Zeitz die Stadtmacht. Oberbürgermeister Christian Thieme brillierte mit einer Büttenrede.

Zeitz/MZ - „Es ist Karneval in Zeitz hier an der Elster“ schallte es laut und fröhlich durch die Innenstadt. Der Grund war einfach auszumachen, denn es hatten sich doch etliche Zeitzer Faschingsfreunde vor dem Rathaus eingefunden: Pünktlich um 11.11 Uhr, wenn auch am 12.11. - dem Samstag nach dem offiziellen Faschingsbeginn -, holte sich der ZCV den Rathausschlüssel. Der Fairness halber sei gesagt, dass sich der Zeitzer Carneval Verein dafür mit einem kleinen, feinen Programm revanchierte.