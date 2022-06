Prinz trifft Alien im Zeitzer Schloss

Kerstin Borchhardt, Kuratorin der Ausstellung und Künstler Beat Toniolo stellen die geplante Ausstellung HP Giger, "Alien goes to Zeitz" vor.

Zeitz/MZ - Eine außergewöhnliche Ausstellung wird im Zeitzer Museum Schloss Moritzburg vorbereitet. Unter dem Titel „Alien goes to Zeitz“ zeigt das Museum Exponate aus einer einzigartigen Privatsammlung und präsentiert Werke des Schweizer Künstlers HR (Hans Rudolf) Giger (1940 bis 2014). Er ist ein surrealistischer Maler, Bildhauer und Filmemacher. Als Szenenbildner prägte er bekannte Filme wie „Alien“ und erhielt für seine Mitwirkung 1980 einen Oscar in der Kategorie beste visuelle Effekte.