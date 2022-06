Preisschock im Supermarkt: Kunden müssen in Zeitz immer mehr für Brot und Nudeln ausgeben

Lebensmittel kosten deutlich mehr, als noch vor ein paar Monaten. Das spüren Verbraucher zunehmend auch in Zeitz. Warum es noch teurer werden könnte.

Viel weniger im Einkaufswagen, aber deutlich mehr bezahlt: Diese Erfahrung machen gegenwärtig auch viele Kunden in Zeitz.

Zeitz/MZ - „Was kostet das jetzt?! Das kann doch nicht wahr sein!“ oder „Wir haben die Hälfte des sonstigen Wocheneinkaufs im Wagen und haben viel mehr bezahlt.“ Das sind Sätze, die man derzeit in den Zeitzer Supermärkten immer wieder hört. „Klar habe ich immer wieder gehört, dass wir eine Inflationsrate von knapp acht Prozent haben, wo sonst vielleicht zwei normal sind“, sagt Hans Wegener, mit dem die MZ in einem Supermarkt gesprochen hat. „Aber da denkt man zuerst an Gas und Sprit.“