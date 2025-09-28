Zeitz/MZ - Die Polizei hat Samstagabend bei einer Kontrolle in Zeitz einen Autofahrer gestoppt, der gleich gegen zwei Regeln verstoßen hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte weniger als ein Promille intus – eine Ordnungswidrigkeit. Zudem stellte sich heraus, dass sein ausländischer Führerschein nicht auf eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben worden war. Damit war der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.