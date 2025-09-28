weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Kontrolle in Zeitz: Polizisten stoppen Autofahrer und stellen nicht nur einen Verstoß fest

Kontrolle in Zeitz Polizisten stoppen Autofahrer und stellen nicht nur einen Verstoß fest

In Zeitz ist Samstagabend ein Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden.

28.09.2025, 13:43
Die Polizei hat in Zeitz am Samstagabend einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.
Die Polizei hat in Zeitz am Samstagabend einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeitz/MZ - Die Polizei hat Samstagabend bei einer Kontrolle in Zeitz einen Autofahrer gestoppt, der gleich gegen zwei Regeln verstoßen hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte weniger als ein Promille intus – eine Ordnungswidrigkeit. Zudem stellte sich heraus, dass sein ausländischer Führerschein nicht auf eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben worden war. Damit war der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.