Zeitz/MZ - In der August-Bebel-Straße in Zeitz ist es am späten Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach ersten Informationen der Mitteldeutschen Zeitung wurden aus einer oberen Etage eines Wohnhauses Gegenstände auf die Straße geworfen. Dabei soll auch eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen sein. Weitere Details zu dem Vorfall sind derzeit nicht bekannt. Die August-Bebel-Straße war im Bereich der Einmündung zur Schützenstraße vorübergehend gesperrt.