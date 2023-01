Männer gehen mit Waffen aufeinander los - Zwei Verletzte

Am Mittwochabend ist in Zeitz ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Es gab zwei Verletzte. Die Polizei nimmt die beiden Männer vorläufig fest.

Zeitz/MZ - Ein Nachbarschaftsstreit ist am Mittwochabend in Zeitz eskaliert und hat zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt aneinandergeraten.

Aus der verbalen Auseinandersetzung wurden Handgreiflichkeiten, bei denen zudem ein Messer, ein Baseballschläger und Pfefferspray von den Streitenden eingesetzt wurden.

Alarmierte Polizisten nahmen die beiden Männer, die aufgrund ihrer Verletzungen medizinisch behandelt werden mussten, vorläufig fest. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an, so die Kripo.