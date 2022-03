Zeitz/MZ - Eine Fahrt mit einem E-Scooter ist am Sonntagabend in Zeitz von der Polizei beendet worden. Wie das Revier mitteilte, wurde der Mann in der Liebknechtstraße von den Beamten gestoppt. Die Überprüfung habe ergeben, dass für den E-Scooter keine Versicherung abgeschlossen wurde. Der Scooter-Fahrer musste seinem Weg per pedes fortsetzen.