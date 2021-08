Polizei stellt nach Laubenbränden in Zeitz einen Verdächtigen

Zeitz/MZ/ank - Nach dem Brand von drei Lauben in der Gartenanlage Neues Leben in Zeitz hat die Polizei in der Nähe der Brandorte eine „männliche Person festgestellt“, die polizeibekannt sei und als Brandstifter in Frage kommen könnte. Konkretere Angaben zu der Person machte Polizeisprecherin Gesine Kerwien auch auf MZ-Nachfrage nicht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

In der Gartenanlage nahe der Forststraße hatten in der Nacht zum Sonntag drei Lauben gebrannt, die sich nicht in direkter Nachbarschaft befinden. Zwei der Lauben befanden sich in leerstehenden Gärten. Nicht auszuschließen sei, dass es einen Zusammenhang zu anderen Bränden gibt, die sich in jüngster Vergangenheit in Zeitz ereignet haben.