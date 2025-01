Weißenfelser Straße SEK-Einsatz in Zeitz! Polizei findet Deko-Waffe - Keine Gefahr für Bevölkerung

Am frühen Freitagmorgen gab es einen SEK-Einsatz in der Weißenfelser Straße in Zeitz wegen einer möglichen Bedrohungslage durch eine Schusswaffe. Die Straße war für Autofahrer gesperrt.