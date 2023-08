Demonstrationszug der Bergarbeiter darf die Weiße Elster in Richtung Stadt passieren. Plötzlich fallen Schüsse. Woran sich Max Benkwitz erinnerte.

Polizei schießt an der Auebrücke auf Arbeiter

Die Auebrücke spielte vor 100 Jahren eine entscheidende Rolle während der gefährlichen politischen Unruhen in Zeitz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - -Warum marschierten die Arbeiter aus dem Zeitz-Weißenfelser Braunkohlerevier an jenem 13. August 1923 überhaupt von Theißen nach Zeitz? Und was geschah an der Auebrücke? Wie konnte es zu einem solchen Demonstrationszug, der später heroisch als „Kampfdemonstration der Bergarbeiter“ überinterpretiert wurde, überhaupt kommen?