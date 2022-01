Polizei rückt zu Streitigkeiten nach Theißen aus

Theißen/MZ/ank - Im Zeitzer Ortsteil Theißen sind in der Neujahrsnacht mehrere Personen in Streit geraten. Dabei hat es laut Polizei gegen 0.45 Uhr sowohl handgreifliche als auch verbale Auseinandersetzungen gegeben. Konkretere Informationen gab es nicht. In Naumburg ist es nach 23 Uhr am Silvesterabend zu einem Streit um den Einsatz von Feuerwerkskörpern gekommen. Der Streit endete lauf Polizei mit Körperverletzungen. Auch in Weißenfels in der Katharinenstraße und in Tagewerben sei es über den Jahreswechsel zu „kleineren Auseinandersetzungen“ gekommen.