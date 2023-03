Da staunte wohl auch die Polizei nicht schlecht: In Zeitz ist ein betrunkener Mann mit seinem Auto zum Revier gefahren, um sich zu stellen. Was er vorher getan hatte und welche Strafe ihn jetzt erwartet.

Auf der Polizeidienststelle in Zeitz im Burgenlandkreis (Symbolfoto) hat sich am Sonntag ein bemerkenswerter Fall von Selbstanzeige ereignet.

Zeitz/MZ - Ehrlich währt am längsten. So oder so ähnlich wird wohl ein Autofahrer gedacht haben, der sich bei der Polizei in Zeitz selbst anzeigen wollte. Doch mit diesem Schritt hat er sich ganz offensichtlich mehr Ärger eingehandelt, als ihm zuvor bewusst war. Was genau geschehen ist, lesen Sie hier.